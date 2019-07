Sentiero dei Bregoli: un itinerario spirituale

La provincia di Bologna è ricca di sentieri da percorrere a piedi, ma per chi cerca silenzio ed è alla ricerca di 'spiritualità', il sentiero dei Bregoli è un percorso perfetto.

Si trova a Casalecchio di Reno, e l'itinerario parte dalla chiesa di San Martino, all'ingresso del Parco della Chiusa o Parco Talon. Come riportato sul sito sentierideibregoli.it, questo è un sentiero C.A.I. 112/A abbastanza impegnativo per le pendenze di percorso, dove la distanza tra la chiesa di San Martino e la Basilica di San Luca è di circa 1,7 km. In questo tratto è facile incontrare persone che passeggiano, che corrono, che girano in mountain bike, che fanno nordic walking, e che pregano seguendo il percorso di fede.

L'antica mulattiera aveva già nel Medioevo una vocazione spirituale per i tanti pellegrini che, dalla Valle del Reno salivano al Santuario della Beata Vergine di San Luca.

Da qui è possibile ammirare bellissimi panorami sulla città di Casalecchio e sulle colline, e in una giornata particolarmente tersa, è possibile vedere le creste delle Prealp. Ancora oggi è meta di pellegrini e gitanti.

Fonte sentierodeibregoli.it