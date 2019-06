Solstizio d'estate: tra curiosità e riti magici, quello che non tutti sanno!

Il solstizio, in astronomia, è l'esatto momento in cui il sole raggiunge il punto di declinazione massima, o minina, nel suo moto apparente lungo l'eclittica. Ed esiste sia il solstizio d'inverno che d'estate: rispettivamente il giorno più corto e più lungo dell'anno.

Solstizio d'estate

Quest'anno il solstizio d'estate cade il 21 giugno, e sarà il giorno con più ore di luce: circa 15. Nell'arco degli anni però, il numero di ore di luce si è ridotto a causa dell’impercettibile rallentamento della rotazione terrestre, dovuto alle forze di marea esercitate dalla Luna.

Un rallentamento che però è contrastato da fattori geologici, come lo scioglimento delle calotte polari, che danno alla Terra una lieve accelerata. E il solstizio d’estate più lungo risale al lontano 1912.

Curiosità e riti magici

Da sempre il solstizio d'estate è un giorno di festa, nell'antichità legato anche a riti magici e pagani. Un giorno in cui ringraziare e ingraziarsi Madre Terra. E la storia racconta che i festeggiamenti erano spesso accopagnati da fuochi purificatori, per scacciare le tenebre celebrando il 'bene'.

Come? Bruciando vecchie erbe e ballando intorno al fuoco. Un'antica tradizone voleva anche che si bevesse la ragiuda del mattino da erba e fiori nei prati, contro il malocchio.

Spesso i riti pagani si intrecciano con la figura di San Giovanni Battista: i festeggiamenti del Santo cadono il 24 giugno ,e i riti del solstizio vogliono che si raccolga un mazzetto porta fortuna, raccogliendo l’iperico, l’artemisia o cintura del diavolo, la ruta, la mentuccia, il prezzemolo, il rosmarino, l’aglio e anche la lavanda.

Il solstizio a Stonehenge

Ogni anno migliaia di persone si riuniscono a Stonehenge, un sito neolitico che si trova vicino ad Amesbury, nello Wiltshire, in Inghilterra per festeggiare il solstizio d'estate: in questo giorno infatti, un raggio di sole passa attraverso il trilite (struttura in pietra) e cade sull’altare del sito archeologico inglese. Per gli antichi era il segno del 'passare' delle stagioni.