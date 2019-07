SuperEnalotto: colpo da 50mila euro a San Lazzaro, sfiorato il jackpot più alto della storia

SuperEnalotto: è' stato sfiorato a San Lazzaro di Savena il jackpot più alto della storia: nel consorso di ieri, 9 luglio, un giocatore ha infatti centrato un '5' da 51.421,20 euro.

La schedina vincente, come riporta Agipronews, è stata convalidata nel punto vendita Sisal di via dell’Artigiano 13.

Il jackpot totale del concorso, nel frattempo ha raggiunto i 185,7 milioni di euro, premio più alto in assoluto nella storia del gioco, e primo al mondo.

"Non sappiamo ancora nulla - spiegano a BolognaToday dal punto Sisal di San Lazzaro - E' sicuramente una grossa cifra ma qui non si è ancora visto nessuno, tantomeno qualcuno che è venuto a festeggiare con la schedina. Cosa dire? Siamo contenti per chi ha vinto".