Alla scoperta dei teatri di Bologna

Il teatro è un luogo unico nel suo genere, dove fascino e mistero si intrecciano creando un'atmosfera unica. Di grande fascino e ricco di cultura: un palcoscenico dove l’uomo, attraverso spettacoli e performance, artistiche riesce a esprimere la propria anima e i propri sentimenti. Spesso si è portati a pensare che il teatro sia un luogo inaccessibile a causa dei costi elevati. Niente di più sbagliato, perché vi sono tantissimi spettacoli differenti con costi diversi, anche a prezzi moderati per permettere l’ingresso davvero a tutti.

La storia

Il teatro nasce nell'Antica Grecia intorno al V secolo a.C. La forma d’arte più alta e importante dell’epoca era la tragedia, che riprendeva le tematiche dai miti e dai racconti eroici. Accanto alle tragedie c'erano le commedie, ossia spettacoli divertenti e leggeri in cui si prendevano di mira principalmente i personaggi politici del tempo.

Quattro motivi per andare a teatro:

Andare a teatro è una buona abitudine, ma per chi non è appassionato ecco alcuni buoni motivi per avvicinarsi a questa antica arte.

Lo spettacolo : il primo motivo che ci deve spingere ad andare a teatro risiede proprio nello spettacolo , o performance artistica, che crea un’atmosfera magica e una vera e propria alchimia fra spettatore e attore

: il primo motivo che ci deve spingere ad andare a teatro risiede proprio nello , o performance artistica, che crea un’atmosfera magica e una vera e propria alchimia fra spettatore e attore L’opera : accanto allo spettacolo in sé vi è la curiosità dello spettatore di fronte all’opera, ossia al testo scritto; riuscire a capire la trama, gli intrighi e come si concluderà la narrazione.

: accanto allo spettacolo in sé vi è la curiosità dello spettatore di fronte all’opera, ossia al testo scritto; riuscire a capire la trama, gli intrighi e come si concluderà la narrazione. Gli attori: un'altra buona ragione per andare a teatro sono gli attori , che interagiscono con gli spettatori coinvolgendoli e rendendoli partecipi della performance.

un'altra buona ragione per andare a teatro sono gli , che interagiscono con gli spettatori coinvolgendoli e rendendoli partecipi della performance. Il teatro è reale : a teatro gli attori sono lì davanti a noi, non ci sono effetti speciali ed è tutto reale.

: a teatro gli attori sono lì davanti a noi, non ci sono effetti speciali ed è tutto reale. Luoghi unici ricchi di storia:

Stili teatrali

Tra i più importanti :

Tragico : è un dramma dal tema mitologico o storico, in cui solitamente un personaggio eroico affronta gli eventi o le conseguenze delle sue azioni, e generalmente si conclude con la morte dei protagonisti o con la descrizione della loro pena.

: è un dramma dal tema mitologico o storico, in cui solitamente un personaggio eroico affronta gli eventi o le conseguenze delle sue azioni, e generalmente si conclude con la morte dei protagonisti o con la descrizione della loro pena. Commedia : ha temi leggeri e la risata è sempre dietro l'angolo. Presenta spettacoli che affrontano e ironizzano problematiche ed eventi della vita quotidiana.

: ha temi leggeri e la risata è sempre dietro l'angolo. Presenta spettacoli che affrontano e ironizzano problematiche ed eventi della vita quotidiana. Musical : uno spettacolo dove sono presenti recitazione, musica, canto e danza

: uno spettacolo dove sono presenti recitazione, musica, canto e danza Commedia dell'arte : gli attori, basandosi su un canovaccio, rappresentano vicende ispirate alla realtà quotidiana, arricchite da danze e canti con maschere

: gli attori, basandosi su un canovaccio, rappresentano vicende ispirate alla realtà quotidiana, arricchite da danze e canti con maschere Teatro dell'assurdo: stile teatrale sviluppatosi tra gli anni quaranta e sessanta del Novecento con dialoghi apparentemente senza significato, ripetitivi e senza connessioni logiche, ma che racchiudono un profondo significato.

I teatri a Bologna

