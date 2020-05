AccaddeOggi, 8 anni fa il terremoto in Emilia: le immagini che rimarranno nella memoria| FOTORACCONTO

"Otto anni fa un terribile terremoto colpì l’Emilia: 28 vittime, centinaia di feriti, oltre 14 miliardi di euro di danni. Avrebbe potuto mettere in ginocchio, eppure tutti assieme ci siamo rialzati, abituati a lamentarci poco e rimboccarci sempre le maniche. Ora la ricostruzione volge verso la sua parte conclusiva. Come allora, ci rialzeremo anche questa volta". Così il presidente Stefano Bonaccini ricorda cosa accadde otto anni fa, quando due terribili scosse fecero tremare l'intera regione.

La prima scossa alle 4.03 del mattino, con epicentro Finale Emilia (Modena) ma fu avvertita ovunque, causando le prime sette vittime. La seconda il 29 maggio, alle 9 del mattino fra Mirandola e San Felice sul Panaro: 20 vittime. Oltre trecento i feriti, macerie e ovunque e tanta disperazione. Ma l'Emilia Romagna si è rialzata.

Ricostruzione post sisma

La stima dei tempi per il completamento della ricostruzione post sisma è di circa due/tre anni e 6,4 miliardi di euro, dei quali 5 già liquidati a cittadini e imprese e soggetti attuatori, sono stati destinati dalla Regione alla ricostruzione. Gli edifici ripristinati sono 7.600, per circa 16 mila abitazioni rese di nuovo agibili, oltre a 5.400 piccole attività economiche.

Nel settore pubblico, 1.656 sono i progetti di recupero finanziati per un totale di 1,405 miliardi, con 527 cantieri conclusi e 669 cantieri ancora in corso (613 milioni), aperti soprattutto nell’ultimo periodo quando è stata decisa l’accelerazione su edifici pubblici, patrimonio storico e culturale, chiese e centri storici, l’ultimo importante tassello dopo aver praticamente chiuso la ricostruzione privata (abitazioni e imprese) e quella delle scuole, fissate all’inizio come prioritarie.

