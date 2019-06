Via Saffi: passeggia nudo sotto i portici

Avrà avuto molto caldo l'uomo che ieri pomeriggio passeggiava senza vestiti, come mamma l'ha fatto, in via Saffi.

Incurante degli sguardi dei passanti, l'uomo completamente nudo si è fermato sotto i portici osservando le auto in transito, a poca distanza dall'ingresso di un bar. Immediatamente è scattata la segnalazione alle forze dell'ordine arrivate subito in via Saffi, e sembra che l'uomo non fosse proprio in sé.

Non è certo la prima volta che sotto le Due Torri qualcuno si spoglia, in cerca di refrigerio a qualunque costo.

L'anno scorso infatti, una persona è stato beccata a prendere la tintarella integrale al parco, mentre un ventenne è stato pizzacato a farsi il bagno senza vestiti nella fontana del Nettuno, e subito è scattata la multa.