San Lazzaro e Camugnano: i Comuni consegnano uova di Pasqua ai bambini

In vista del giorno di Pasqua, a San Lazzaro di Savena e a Camugnano è partita la distribuzione di uova di Pasqua per i bambini. Nel Comune lungo la via Emilia le classiche uova di cioccolato saranno consegnate ai figli delle persone che hanno presentato domanda per i buoni spesa, così come spiega a BolognaToday la sindaca Isabella Conti: "Come avevo annunciato partiamo con la distribuzione delle uova per tutti i bambini i cui genitori hanno fatto richiesta dei buoni. Devo dire che la mia comunità è straordinaria. Molte uova ci sono state donate dalla Coop, tante altre da cittadini privati ed altre ne acquisteremo noi della giunta comunale - incalza Conti - Credo che in questo momento così difficile e particolare per tutti fosse un gesto doveroso".

Le uova saranno distribuite anche ai bambini da 1 a 14 anni che risiedono a Camugnano, e frequentano le scuole del territorio: comune che fino ad adesso non ha registrato ancora nessuo caso di infezioni da Covid-19. A contribuire all'acquisto del classico uovo di cioccolato i consiglieri di maggioranza e minoranza, insieme ai carabinieri della locale stazione, ai dipendenti comunali, ai volontari della Croce Rossa e allo staff della Fondazione Santa Clelia Barbieri. "In questi giorni stiamo chiamando tutti gli anziani ultra settantacinquenni - aggiunge il sindaco Marco Masinara -per farli sentire meno soli e controllare che tutto vada bene. Però a un certo punto abbiamo pensato che era giusto pensare anche ai bambini e alle loro famiglie portando loro un po' di gioia con un piccolo gesto".

