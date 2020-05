Vasco torna a Bologna per rifarsi il look: "Ci tiene tantissimo ai capelli"

Vasco Rossi è tornato a Bologna ed è stato tra i primi clienti di Orea Malià in via Ugo Bassi. Perchè ha fatto tappa sotto le Due Torri? Per tagliare i capelli e curare il look, come racconta il suo parrucchiere di fiducia in due stories su Intagram.

"Vasco non si guarda mai allo specchio - spiega Marcorea Malià - guarda me, fa foto e si diverte. E' un ragazzo spensierato, non ha bisogno di estetica anche se ci tiene tantissimo ai capelli. Per anni li ha portati lunghissimi, ma anche con il capello rasato Vasco è sempre Vasco. E' unico".