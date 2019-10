Vasco Rossi: "Nel 2020 un festival rock a Imola"

"Questa è la seconda riunione per la costruzione dello spettacolo dei festival del prossimo anno, non è stato facile ma sono riuscito a convicere il mio promotore a organizzare un festival rock a Imola". A fare l'annuncio è stato direttamente Vasco Rossi, attraverso una storia su Instagram.

Dal suo cellulare infatti, il Blasco ha voluto annunciare personalmente a tutti i suoi fan il concerto che nel 2020 terrà a Imola scrivendo, come sfondo della storia: 'Notizia esplosiva abusiva!!!'.

Un ritorno sul palco imolese a 21 anni dall'esibizione dell'Heineken Jammin Festival del 1998, e che risponde all'appello lanciato dai tantissimi fan che lo scorso giugno si sono radunati per convincere Vasco Rossi a tornare: momento in cui in migliaia hanno intonato 'Albachiara' nella curva Rivazza.

Non resta che attendere l'uscita della data ufficiale...