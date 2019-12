Capodanno in piazza: collocato il Vecchione, tutto pronto per l'addio al 2019

E' tutto pronto per salutare il 2019 e accogliere il nuovo anno in piazza Maggiore, dove davanti al Comune è stato collocato come da tradizione il Vecchione.

Si tratta di un volto di un anziano che guarda al futuro tra i mattoni di una fortezza che sarà data alle fiamme: a bruciare saranno i numerosi cassetti della fortezza realizzati dai bolognesi che hanno partecipato ai laboratori di Cantieri Meticci.

E per chi volesse partecipare ancora alla realizzazione del Vecchione, oggi dalle 14 alle 17 di potrà ancora comporre un cassetto di carta in cui scrivere qualcosa che vuole lasciare alle spalle, vedendolo poi bruciare questa notte.