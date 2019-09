Sciopero 27 settembre: alla velostazione Dynamo la sosta è gratis

Uno sciopero alla rovescia: il servizio è garantito ed è gratis. L'iniziativa è della velostazione DYNAMO di Bologna, che ha deciso di aderire alla sciopero globale contro i cambiamenti climatici in programma venerdì 27 settembre, ma in modo diverso: per 24 ore i ciclisti potranno parcheggiare il proprio mezzo gratuitamente.

Un modo "per incoraggiare a raggiungere in bici la manifestazione- spiega DYNAMO in una nota- e dare un segnale a quei cittadini e cittadine che spostandosi in bici hanno già deciso di fare qualcosa di concreto per il clima".

Su Facebook, i gestori della velostazione spiegano: "Dopo una lunga discussione tra noi, abbiamo deciso di non aderire allo sciopero di venerdì, nel senso di tenere chiusa la struttura, perchè il nostro servizio nasce per rispondere ai bisogni di quelle persone che spostandosi in bici hanno gia' deciso di fare qualcosa di concreto per il clima (e per se stessi). Ma vogliamo esserci comunque, per questo abbiamo deciso che per tutta la giornata di venerdì il parcheggio bici custodito sarà gratuito".