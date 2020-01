Carnevale e feste: dove acquistare o noleggiare costumi a Bologna

Il Canevale è la festa di adulti e bambini, e per qualche giorno in tanti amano vestire gli abiti del personaggio di fumetti tanto amato, di un cartone, di un libro o vestirsi d'epoca. Ma dove andare a Bologna per acquistare o noleggiare un vestito? Scopriamo insieme qualche attività dedicata, selezionata anche ai commenti lasciati dagli utenti nel corso del tempo...

Parruccheria Teatrale

In via Santo Stefano 36 c'è la Parrucchieria Teatrale, un negozio specializzato nel 'trucco e parrucco' teatrale che in pochi metri quadrati raccoglie un'ampissima varietà di articoli fra cosmetici, trucchi ad effetto speciale e parrucche di ogni genere.

Sartoria teatrale Alberani

In via Genova 19 troviamo la Sartoria teatrale Alberani, fondata nel 1888 con il preciso intento di creare abiti e accessori per la prima volta a disposizione d'impresari e compagnie tramite noleggio, ovviando così all'usanza dell'epoca che vedeva soltanto gli artisti maggiori permettersi costumi adeguati. Nel corso degli anni sono diventati clienti della Sartoria costumisti ed artisti come Pierto Zuffi, Emanuele Luzzati, Piero Cappuccilli, Mirella Freni, Anna Moffo, Franco Bordoni e Luciano Pavarotti. Qui è possibile farsi confezionare su misura o anche sol noleggiare un fantastico abito.

Seraiamegastore

In via Amedeo Modigliani, 534 a Crevalcore c'è Seraiamegastore un negozio unico nel suo genere, specializzato in vendita e noleggio di costumi di Carnevale e teatrali, oltre che per ogni genere di festa, ricorrenza e cerimonia, dove è possibule trovate trucchi, accessori, parrucche, maschere, lentine colorate, giocattoli, festoni, occhiali di ogni genere e tanto altro.

Mediateca San Lazzaro di Savena

In via Caselle a San Lazzaro c'è la Mediateca, che come ognni propone il prestito gratuito dei costumi di carnevale, per tutti i bambini e ragazzi dai 2 ai 12 anni. Dal 1 febbraio 2020 sarà possibile prendere in prestito i costumi e tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19.

Per effettuare il prestito è necessaria la tessera della Mediateca. Gli abiti devono essere restituiti entro il 30 Marzo puliti e stirati , dalle 15 alle 19.