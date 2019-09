Trekking 'enologico' lungo la Via dei Colli tra vigneti, borghi e abbazie

Settacinque chilometri che si snodano tra i vigneti, da Piano al Comune di Valsamoggia. E' questo il nuovo percorso di trekking ed escursione per gli amanti del turismo slow, che si snoda tra i Colli Bolognesi, calanchi, secolari abbazie e borghi medievali,

La 'Via dei Colli', così è stato battezzato il nuovo percorso promosso dal GAL Appennino Bolognese in collaborazione con il Consorzio Vini Colli Bolognesi. Un racciato elaborato grazie al supporto della Polisportiva Masi di Casalecchio di Reno, con tappe a vari livelli di difficoltà, per gli amanti del trail, del nordic walking, della bicicletta, ma anche delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Camminando sarà possibile fermarsi tra le varie aziende vinicole dei Colli Bolognesi, zona di produzione del Colli Bolognesi Pignoletto DOCG, che negli ultimi anni ha saputo farsi conoscere ed apprezzare sempre di più non solo a livello locale ma pure nazionale ed internazionale. Un territorio, quello dei colli bolognesi, votato da secoli alla viticoltura, tra le varietà locali e quelle internazionali come la Barbera, il Sauvignon e il Cabernet Sauvignon. Il progetto rientra nell'ambito della Misura 19.2.02 Azione 9A4 “Azione per la valorizzazione degli itinerari enogastronomici dell’Appennino REGIA DIRETTA” del Piano di Azione Locale del GAL.

Sul percorso i camminatori avranno la possibilità di imbattersi in magnifici scenari naturalistici e scoprire borghi, rocche ed abbazie: dai calanchi – spettacolari formazioni argillose che costellano tutto il panorama – al celebre borgo medievale di Monteveglio, con l’abbazia romanica voluta dalla contessa Matilde di Canossa, fino al seicentesco eremo di Tizzano, da cui lo sguardo abbraccia la visuale di San Luca, faro dei bolognesi.

La prima partenza e le tappe

Il primo appuntamento è fissato per sabato 5 ottobre, alle 8 del mattino, con ritrovo alle ore 7.30 dai vari punti di partenza: un evento “zero” che coinvolgerà sei gruppi e sei differenti tappe, prevedendo la possibilità, per i partecipanti, di sperimentare alcuni differenti percorsi, di lunghezza e asperità diversa e con differenti modalità. La prima tappa da 22 km si snoderà tra l’azienda vinicola Podere Riosto di Pianoro (via di Riosto, 12) e l’agriturismo Floriano Cinti di Sasso Marconi (via Gamberi, 50): una tappa trail per corridori esperti.

Il secondo percorso, 20 km in bicicletta, partirà dal Gimi Sport Club di Casalecchio di Reno (via S. Allende, 5) per farvi rientro dopo aver toccato nuovamente l’agriturismo Floriano Cinti di Sasso Marconi.

Ritrovo al Gimi Sport Club di Casalecchio anche per il terzo percorso escursionistico a piedi, che proseguirà verso l’azienda agricola Tizzano di Casalecchio di Reno (via Antonio Marescalchi, 13) e poi toccherà l’azienda vinicola Il Monticino di Zola Predosa (via Predosa, 72), per un totale di 13 km.

La quarta tappa, circa 10 km in bicicletta, partirà dall’azienda vinicola Lodi Corazza di Zola Predosa (via Risorgimento, 223) per toccare poi le cantine Manaresi di Zola Predosa (via Bertoloni, 14-16), Gaggioli sempre di Zola (via Francesco Raibolini il Francia, 55), Montevecchio Isolani di Monte San Pietro (via A. Dondarini 1/3) e infine l’azienda agricola Maria Bortolotti di Ponte Ronca (via San Martino, 1).

La quinta tappa, 8 km di trekking, partirà dalla frazione di San Lorenzo in Collina, nel comune di Monte San Pietro, per poi proseguire e toccare nello stesso comune la cantina Botti (via Elio Roda, 19/1) e terminare alla sede del Consorzio Vini Colli Bolognesi di via dell’Abbazia 30/c a Monteveglio (il ritrovo per questo percorso sarà a Monteveglio ed inizierà dopo un trasferimento in bus fino a San Lorenzo in Collina).