FOTONOTIZIA | Via Petroni, asportata la targa odonomastica dalla strada

Non si conoscono i motivi del gesto, fatto sta che la targa odonomastica che indica via Petroni è stata asportata dalla sua sede, nottetempo. Il punto dove è avvenuto quello che è definibile come un atto vandalico (ma più semplicemente come goliardata) è quello all'incrocio come piazza Verdi. Un souvenir della città? Un trofeo da appendere in salotto? Non si sa, ma l'insegna di via Giuseppe Petroni è stata preferita alla sottostante 'via dei Pellacani', antico nome dato alla strada in vitrù della presenza di numerosi laboratori di concia delle pelli.