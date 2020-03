Malalbergo: #iorestoacasa, il video in dialetto della sindaca Monia Giovannini

Il sindaco di Malalbergo, Monia Giovannini, non usa mezzi termini e invita la cittadinanza a stare a casa per evitare il diffondersi del Coronavirus attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, totolmente in bolognese.

Una decisione presa per cercare di arrivare a tutti, adulti e più giovani, senza peli sulla lingua al solo fine di tutelare la comunità, ed evitare che le persone escano da casa senza validi motivi.

"E' un messaggio per i mie diversamenrte giovani, così come chiamo io gli anziani del paese - spiega a BolognaToday Giovannini - Devono stare a casa e non fare gli umarell, e così ho deciso di rivolgermi a loro in modo netto e schietto".