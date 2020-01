Puliscono un sentiero e il video diventa virale: volontari spopolano sui social

Alcuni volontari Cai hanno pulito il sentiero che conduce dalla Storaia a Montepiano lungo sulla Via della Lana e della Seta e ora spopolano sui social. Il video del loro intervento infatti, in due ore ha raggiunto quasi 8mila visualizzazioni: un numero in continuo aumento.

“Abbiamo creato un sentiero” è il nome del video realizzato dallo youtuber The Walking Nose,alias Alessandro Carnevali, studente di Bagnacavallo appassionato di trekking che da un paio d’anni illustra i viaggi a piedi che completa. Invitato da Vito Paticchia, 'ideatore' della Via della Lana e della Seta” alla manutenzione di un sentiero, lo youtuber ha prima documentato e poi pubblicato tutto.

"Si tratta del quarto intervento che facciamo con i volontari del CAI per mettere in sicurezza viandanti e turisti - spiega Paticchia - per consentire loro di non attraversare la strada di fondovalle o i terreni privati dove non è possibile passare". La Via della lana e della seta è un percorso formalmente inaugurato nel giugno 2018 che coinvolge già oltre 1500 viandanti l’anno, giovani ma non solo, disposti a camminare da Bologna a Prato (o viceversa) lungo un sentiero di 130 km, da attraversare in 6 giorni.