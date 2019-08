Villa Smeraldi e il Museo della Civiltà Contadina

A cinque chilometri da Bentivoglio c'è un luogo unico nel suo genere: Villa Smeraldi. Una struttura che deve il suo nome al proprietario,

Rigoberto Smeraldi, che dal 1922 al 1942 vi si stabilì per seguire personalmente l'azienda agricola.

Si tratta di una villa composta da pià edifici, la cui costruzione avvenne in divere fasi, con la residenza padronale, la torre, la stalla, la legnaia, la colombaia, la ghiacciaia e tutto quello che poteva servire.

La realizzazione del primo nucle risale al XVIII secolo, e oggi ospita le esposizioni temporanee del Museo della Civiltà Contadina e gli uffici dell'Istituzione Villa Smeraldi.

Come arrivare al Museo della Civiltà Contadina

La villa è in via San Marina, 35 (angolo via Canali e Crociali) - 40010 S. Marino di Bentivoglio (BO), e può essere raggiunta:

dall'uscita Interporto dell'autostrada A13 Bologna-Padova

dalla SS64 Bologna-Ferrara

dalla SP4 Bologna-San Giorgio di Piano-Galliera

seguendo i cartelli segnaletici con l'indicazione ''Museo della civiltà contadina''

Orari e biglietti

Il Museo è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, domenica e festivi dalle 16 alle 20. Sabato chiuso (apertura su richiesta per gruppi).

La biglietteria chiude mezz'ora prima della chiusura del museo. Apertura straordinaria, dalle 10 alle 12, il primo sabato del mese.

E' possibile prenotare visite guidate scrivendo a segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it



Biglietti di ingresso

INTERO (dai 18 ai 60 anni) euro 4,00

(dai 18 ai 60 anni) euro 4,00 RIDOTTO (dai 14 ai 18 e oltre i 60 anni, accompagnatore di una persona con disabilità, Bologna Welcome Card, possessori tessera Coop) euro 2,00

(dai 14 ai 18 e oltre i 60 anni, accompagnatore di una persona con disabilità, Bologna Welcome Card, possessori tessera Coop) euro 2,00 GRATUITO (sotto i 14 anni, persone con disabilità, possessori tessera Coop over 65, possessori CARD MUSEI METROPOLITANI DI BOLOGNA)



Il museo è accessibile alle persone con disabilità in tutti gli spazi aperti al pubblico: presenza di rampe a norma e ascensori o montacarichi.