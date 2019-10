La mappa dei VistaRed a San Lazzaro di Savena: i semafori video sorvegliati

Il Vista Red è un sistema di controllo che utilizza una telecamera con una sola ottica, e realizza un filmato digitale a colori senza soluzione di continuità, che parte dalla panoramica dell'intersezione fino a zoomare sulla targa del veicolo in infrazione. E questo è il documentatore video di infrazioni semaforiche più utilizzato dai Comandi di Polizia Locale.

Vista Red offre una ripresa dinamica del veicolo durante la fase di avvicinamento e di attraversamento dell'incrocio. Il filmato è memorizzato in un formato proprietario e non modificabile, a garanzia della non manomettibilità della prova.

Vista Red contribuisce all'aumento della sicurezza stradale e tutela l'utente della strada anche in caso di incidente:

una telecamera con una sola ottica consente di ottenere una prova senza effettuare nessuna operazione di "montaggio"

il Vista Red aumenta la sicurezza delle intersezioni semaforizzate

grazie alle sue caratteristiche uniche tutela sia l'utente della strada che il Comando di Polizia Locale, riducendo al minimo il contenzioso

funziona senza l'ausilio di flash e quindi non percettibile dagli utenti della strada

grazie al filmato di notevole durata è in grado di rilevare autotreni e autoarticolati, veicoli che transitano a qualsiasi velocità

Vista Red a San Lazzaro di Savena

San Lazzaro è uno dei Comuni della provincia metropolitana ad avere numerose telecamere di videosorveglianza, e tra queste ci sono anche gli impianti Vista Red. Ecco dove sono gli occhi elettronici attivi, in grado di registrazione ogni minima infrazione: