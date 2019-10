WunderBO: il videogioco gratuito, come app, per scoprire la città di Bologna

A Bologna, per scoprire tutto il patrimonio culturale, c'è WunderBO: il nuovo videogioco disponibile gratuitamente come app in italiano e inglese. I primi 100 giocatori che termineranno con successo il gioco, si aggiudicheranno in premio la Card Musei Metropolitani Bologna, che dà diritto per un anno a ingressi gratuiti o ridotti a musei, mostre, teatri, cinema e festival. Info:

WunderBO è un gioco per conoscere ed esplorare il patrimonio culturale di Bologna, un’avventura ricca di puzzle, trivia e hidden object in cui il giocatore è chiamato a collezionare reperti provenienti dal Museo Civico Medievale e dal Museo di Palazzo Poggi di Bologna per ricomporre una vera e propria Wunderkammer o ‘camera delle meraviglie’ (la Wunderkammer è un fenomeno collezionistico seicentesco tipico dell’area culturale centro-europea, in cui si mescolano oggetti naturali e artificiali, con una particolare propensione per il bizzarro e il meraviglioso).

Per completare la propria raccolta di mirabilia il giocatore dovrà scoprire dal vivo alcuni pezzi-chiave delle collezioni visitando i due musei e sbloccare con la realtà aumentata i contenuti mancanti: basterà inquadrare sul posto il QR code dei reperti indicati per sbloccare nuovi contenuti, guadagnare altri punti e portare a termine il gioco.

Attraverso i social si potranno poi condividere i propri progressi, partecipando in prima persona alla diffusione della conoscenza della città e dei suoi tesori: tramite Facebook sarà possibile una condivisione di ulteriori approfondimenti sui reperti sbloccati; l’opzione sarà disponibile a breve.

I primi 100 giocatori che termineranno con successo il gioco, compreso lo sblocco dei reperti all’interno dei musei, si aggiudicheranno in premio la Card Musei Metropolitani Bologna che dà diritto per un anno ad ingressi gratuiti o ridotti a musei, mostre, teatri, cinema e festival. L’avventura ha inizio!

Informazioni e contatti:

INCREDIBOL!

www.incredibol.net incredibol@comune.bologna.it

Museo Civico Medievale

www.museibologna.it/arteantica museiarteantica@comune.bologna.it

Museo di Palazzo Poggi

www.sma.unibo.it/museopoggi sma.museizamboni33@unibo.it

Fonte: Città Metropolitana Bologna e www.incredibol.net