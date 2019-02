Bologna-Juventus 0-1 | Mai una Joya: Dybala spegne il Dall'Ara

Il Bologna perde 1 a 0 contro la Juventus nel match della 25^ giornata di Serie A. I rossoblu approcciano bene alle partita e, appena possono, vanno al tiro. Al 25' sponda di Santander al limite per Edera che carica il mancino e il suo tentativo termina di un soffio a lato del palo della porta di Perin. Poco dopo imbucata di Soriano per Federico Santander, il Ropero è bravo ad aggirare Bonucci e calcia in diagonale con il destro e la sfera termina di poco a lato rispetto alla porta di Perin.

La grande chance del primo tempo, però, ce l'ha la Juve con Bernardeschi che scherza Poli ma manca il gol. Al 55' Bologna vicinissimo al vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Mbaye murato da Alex Sandro con la porta vuota. Allegri, scontento, cambia la Juve con Dybala per Alex Sandro.

E proprio con la Joya la Juve passa. Matuidi cross basso, Helander respinge sul mancina di Dybala che tutto solo con il piatto manda alle spalle di Skorupski. E' 1 a 0 per la Juve. E' la rete che decide il match. Il Bologna, nonostante i cambi, infatti non riesce a far male anche perché Perin è super deviando sul palo un tiro di Sansone. Resta la prestazione positiva dei ragazzi di Mihajlovic.

Il tabellino di Bologna-Juventus

Bologna - Skorupski 6; Mbaye 5,5, Danilo 6, Helander 5,5, Dijks 6,5; Poli 6,5 (76' Donsah 6), Pulgar 5,5 (85' Falcinelli sv), Soriano 5,5; Sansone 6, Santander 6, Edera 5,5 (51' Orsolini 6). All.: Mihajlovic. Panchina: Da Costa, Calabresi, Lyanco, González, Paz, Džemaili, Krejčí, Nagy, Svanberg.

Juventus - Perin 6,5; De Sciglio 6,5, Rugani 6, Bonucci 6, Alex Sandro 5,5 (60' Dybala 7); Cancelo 5,5, Matuidi 6 (76' Pjanic 6), Bentancur 6, Bernardeschi 6 (86' Chiellini sv); Ronaldo 5, Mandzukic 5,5. All.: Allegri. Panchina: Szczesny, Pinsoglio, Cáceres, Barzagli, Kean, Spinazzola.

Marcatori - Dybala (J)

Ammoniti - Pulgar (B), Bentancur (J), Sansone (B), Cancelo (J)