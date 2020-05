Riaprono estetisti e parrucchieri: "Difficile trovare il necessario per riadattarsi e anche dispendioso" | VIDEO

Fase due, quella vera, riaprono le serrande di estetisti e parrucchieri. Due titolari in zona Saragozza-Stadio ci illustrano come si sono preparate in vista del 18 maggio. Obbligo di mascherina, guanti, misurazione della temperatura, disinfettante per le mani e molto altro.

"Siamo felici di riaprire anche se è dura lavorare con questi dispositivi, dopo un po' c'è bisogno di uscire per prendere aria – ci dice Fabiana Fauni, titolare di Des Arts I Am – però ci sono tantissime prenotazioni e noi cerchiamo di gestire tutto al meglio".

"Barriera in plexiglass, visiere per i trattamenti più ravvicinati – racconta Shila Todisco di Sheila Estetica – un dispositivo all'entrata per plastificare le scarpe, sacchetto per gli effetti personali, temperatura e ovviamente disinfettante per le mani. Abbiamo preso tutte le precauzioni possibili – ci dice – è stata dura prepararsi, sia economicamente che logisticamente, però adesso ci siamo e ricominciamo per recuperare il tempo perduto".