Con gel e mascherine, tra faggete e note musicali: così si torna a fare trekking in Appennino | VIDEO

Nonostante le limitazioni, nuove regole, mascherine e gel disinfettante, le escursioni in montagna sono sempre più ricercate e, proprio grazie agli spostamenti limitati, acquisiscono molto valore. L'estate 2020 è all'insegna del turismo di prossimità e così abbiamo seguito la guida ambientale escursionistica, Alessandro Cappellini, ai piedi del Monte Cimone. Un trekking musicale, accompagnato dal dolce suono di un violino. Tra faggi, animali al pascolo e camminatori di ogni età.

Le escursioni nell'Appennino Bolognese

Alessandro è uno dei soci della via dei Monti, gruppo trekking fondato nel 2015, che ogni anno organizza un ciclo di escursioni dedicate ai nostri crinali e borghi. Escursioni naturalistiche ma anche storiche, culturali, etnografiche. Partite sabato 4 luglio, in calendario ci sono oltre 80 appuntamenti in tutto l'Appennino, 16 nel versante Bolognese; il primo dei quali sarà un'escursione sulla Via Francigena tra Emilia e Toscana per poi proseguire la domenica successiva con un'escursione alla scoperta di un piccolo gioiello medioevale: Borgo La Scola per arrivare a Montovolo, il nostro Sinai.

Ai sentieri, le "viottole", come si dice in dialetto, è dedicato il calendario escursioni sull'Appennino Bolognese, curato dalla Guida Ambientale Escursionistica della Via dei Monti Fabrizio Borgognoni, di Gaggio Montano.

"Sono da sempre innamorato di Gaggio Montano e del mio Appennino – racconta Fabrizio Borgognoni – e nella scelta di diventare Guida Ambientale Escursionistica ha giocato un ruolo importante la Via dei Monti e il progetto che stanno portando avanti non solo Davide e Milena, ma anche Francesco Rosati e Alessandro Cappellini che curano le escursioni in Appennino Modenese, Parmense e Reggiano". Tra le tante escursioni, una chicca per i camminatori più allenati e che non temono dislivello e fatica: le Viottole Diaboliche, versione impegnativa delle escursioni proposte.