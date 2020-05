Orari diversi, festa al parco o in piazza: così alcuni Comuni si preparano all'ultimo giorno di scuola

Se il Comune di Bologna ha annunciato che non sarà organizzata alcuna ‘festa’ di fine anno nei parchi per far salutare gli alunni delle scuole al termine dei rispettivi cicli di studi, non seguendo così l'iniziativa lanciata dal Comune di San Lazzaro, e che invece ha subito accolto Casalecchio, in questi giorni le amministrazioni di Ozzano, Pianoro, Monghidoro e Loiano sono a lavoro. Monterenzio invece, al momento non ha nulla in programma.

I quattro Comuni della Valle dell’Idice avrebbero già individuato dei luoghi dove far ‘incontrare’, a debita distanza e in sicurezza, gli studenti.

A Ozzano il sindaco Luca Lelli ha pensato a Villa Maccaferri, o meglio al campetto fianco al Palazzetto dello Sport: “Non abbiamo ancora ufficializzato tutto perché ci stiamo ancora lavorando – spiega a BolognaToday – Siamo in contatto con i rappresentanti di classe e se tutti sono d’accordo, e ci sarà modo di far rispettare tutte le regole di sicurezza, questo evento sarà svolto. Scaglioneremo gli arrivi, ci sarà un solo accompagnatore per bambino anche se gli spazi sono ampi, ma la sicurezza viene prima di tutto”.

A Pianoro invece, vista anche la disposizione del territorio e delle varie scuole, sono i tre luoghi individuati: “Il Comune si è reso solo disponibile ad accogliere le adesioni da parte delle scuole che vogliono organizzare questo evento – commenta la sindaca Franca Filippini – Come amministrazione possiamo garantire la messa a disposizione di spazi verdi, comunicando alla Polizia Municipale e alle autorità sul posto lo svolgimento in modo da controllare che non ci siano assembramenti. A Pianoro ci hanno chiesto, e abbiamo dato autorizzazione all'utilizzo, di Piazza Piccini a Rastignano, del parco A. Polifroni a Pianoro, dello stadio, e del parco a Pianoro vecchio".

Così Loiano: “Stiamo pensando di svolgere tutto nel parco di Quinzano – sottolinea il primo cittadino Fabrizio Morganti – nel penultimo giorno di scuola. Tutto è ancora in fase di strutturazione ma l’evento sarà svolto all’aperto, rispettando tutte le norme di sicurezza, previste in questo particolare momento storico”.

A Monghidoro invece, il sindaco Barbara Panzacchi spiega: "Sicuramente faremo qualcosa, ci stiamo lavorando in questi giorni".

In tutti i parchi gli spazi dove sosteranno gli alunni saranno delineate da cerchi o segnali, e a ogni classe sarà dato un orario, per evitare incontri o assembramenti.