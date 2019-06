Incidente a Pikes Peak: morto il pilota Ducati Carlin Dunne

Tragico incidente a Pikes Peak, dove è morto Carlin Dunne, pilota della Ducati Streetfighter V4 Prototyp, quando ormai si trovava a poca distanza dal traguardo.

Il team della casa di Borgo Panigale così riferisce la tragica notizia: “Ducati Nord America condivide il dolore della famiglia di Carlin Dunn , amici e fan per la sua morte prematura. Nel corso dei 97 anni che questa gara unica è stata condotta sulla montagna americana, abbiamo vissuto la gioia definitiva nella vittoria, la delusione, l'inaspettato dolore della perdita di un concorrente, il cui amore per la corsa lo ha portato Pikes Peak. Piangiamo la tragica morte di Carlin e lui rimarrà nei nostri cuori per sempre come parte della famiglia Pikes Peak International Hill. Carlin sarà ricordato come un mentore dal cuore caldo con uno spirito competitivo. Era un uomo gentile e premuroso che ha toccato tutti quelli che lo hanno conosciuto. Ricorderemo sempre il suo sorriso contagioso e l'amore genuino per lo sport”.

"Non ci sono parole per descrivere il nostro shock e la nostra tristezza. Carlin faceva parte della nostra famiglia. Era uno degli uomini più genuini e gentili che abbiamo mai conosciuto. Il suo spirito per questo evento e l'amore per il motociclismo saranno ricordati per sempre come la sua dipartita lascia un vuoto nei nostri cuori," ha detto Jason Chinnock, CEO Ducati Nord America.