Partite serie A: ecco il calendario del Bologna, si (ri)parte vs la Juventus

Le date sono arrivate. La serie A ha pubblicato il calendario ufficiale. Incontri ogni 3 giorni, in orario spesso serale, alle 19.30 o alle 21.45, nei quali si disputeranno le ultime 12 giornate del campionato. Si riparte il 20 con i recuperi. Per il Bologna la prima partita sarà in casa contro la Juventus il 22 giugno alle 21.45.

Di seguito le date degli incontri del Bologna:

22 giugno, Bologna-Juventus, ore 21.45, Sky.

28 giugno, Sampdoria-Bologna, ore 19.30, Sky.

1 luglio, Bologna-Cagliari, ore 19.30, Sky.

5 luglio, Inter-Bologna, ore 17.15, Dazn.

8 luglio, Bologna-Sassuolo, ore 21.45, Sky.

12 luglio, Parma-Bologna, ore 19.30, Sky.

15 luglio, Bologna-Napoli, ore 19.30, Dazn.

18 luglio, Milan-Bologna, ore 21.45, Dazn.

21 luglio, Atalanta-Bologna, ore 19.30, Sky.