Alex Zanardi, il medico: "Siamo fiduciosi"

"E' sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Il neuromonitoraggio ha mostrato una certa stabilità, dato che però va preso con cautela perché resta grave il quadro neurologico", così l'ultimo bollettino medico dipinge stabili le condizioni del campione bolognese Alex Zanardi, che ha trascorso ancora una notte in terapia intensiva all'ospedale di Siena, dopo l'intervento neurochirurgico di venerdì sera per lo scontro in handbike con un camion avvenuto in Toscana.

La nota positiva secondo quanto ha detto ai cronisti Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento emergenza urgenza dell'ospedale, "è che più passa il tempo e le condizioni restano stabili, più c'è speranza di un recupero". Scolletta, sollecitato dai cronisti, ha dato qualche spiraglio. Zanardi potrà tornare ilc ampione dis empre? "Lo auspichiamo e lo speriamo - ha detto - Siamo qui per questo motivo. È un grande atleta e lo ha dimostrato e auspichiamo che questo valga anche in questa situazione così impegnativa".

La speranza dei medici è al momento quella di poter allungare il più possibile la fase di stabilizzazione del paziente per poi poter iniziare a risvegliarlo dal coma farmacologico a cui è stato sottoposto dopo l'intervento e poterlo valutare neurologicamente.

Insomma serve tempo. Bisognerà attendere. In questa ennesima battaglia Alex non è solo. Circondato dal sostegno dei suoi fan, dei colleghi e soprattutto della famiglia, la moglie Daniela in primisi che ha incontrato il sindaco Luigi De Mossi, tornato a 'portare la vicinanza della città di Siena. De Mossi è rimasto per mezz'ora a colloquio con i medici e con la famiglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto proseguono le indagini per far luce sulle dinamiche dell'incidente che ha portato in un letto di ospedale lo sportivo mentre sulla sua handbike smussava le curve da Pienza a San Quirico d'Orcia . Filmati e testimonianze aiuteranno a ricostruire l'incidente, corredato forse da una sbandata e dalla presenza di traffico in movimento sulla strada, fra cui il camion dell'impatto. Ma intanto, ad ora, tra gli inquirenti, secondo quanto si legge sull'Ansa - "si tende a escludere che Zanardi abbia pedalato 'alla leggera' in Val d'Orcia. Un filmato agli atti mostra che l'atleta impugna i manubri dell'handbike, tenendo il mezzo sotto controllo. Poi la traiettoria a un certo punto non sarà quella corretta, dicono i testimoni. Ma Alex Zanardi non era distratto, tanto meno dal telefonino" . Così come racconterebbe qualche testimone.