Alex Zanardi resta sedato, i medici: "Quadro neurologico invariato nella sua gravità"

Condizioni ancora stazionarie per Alex Zanardi L'ultimo bollettino medico aggiorna così sul campione bolognese , che ha trascorso ancora una notte in terapia intensiva all'ospedale di Siena, dopo l'intervento neurochirurgico di venerdì sera per lo scontro in handbike con un camion avvenuto in Toscana.

"In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi - informa la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese - il paziente ha trascorso anche la quarta notte di degenza nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in condizioni di stabilità nei parametri cardio-respiratori e metabolici. Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità. Il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Eventuali riduzioni della sedo-analgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana. La prognosi rimane riservata."

Il prossimo bollettino medico sarà diramato alle ore 12 del 24 giugno.

Intanto proseguono le indagini per far luce sulle dinamiche dell'incidente che ha portato in un letto di ospedale lo sportivo mentre sulla sua handbike smussava le curve da Pienza a San Quirico d'Orcia . Filmati e testimonianze aiuteranno a ricostruire l'incidente, corredato forse da una sbandata e dalla presenza di traffico in movimento sulla strada, fra cui il camion dell'impatto. Ma intanto, ad ora, tra gli inquirenti, secondo quanto si legge sull'Ansa - "si tende a escludere che Zanardi abbia pedalato 'alla leggera' in Val d'Orcia. Un filmato agli atti mostra che l'atleta impugna i manubri dell'handbike, tenendo il mezzo sotto controllo. Poi la traiettoria a un certo punto non sarà quella corretta, dicono i testimoni. Ma Alex Zanardi non era distratto, tanto meno dal telefonino" . Così come racconta qualche testimone.

