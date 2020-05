Il Bologna Fc torna in campo: ecco i primi allenamenti singoli | VIDEO

In attesa di sapere quando e se riprenderà il campionato di Calcio di serie A, anche il Bologna intanto è tornato ad allenarsi nel centro di Casteldebole. Gli allenamenti singoli, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, sono iniziati ieri, martedì 5 maggio, quando sono scesi in campo i primi calciatori: Orsolini, Santander, Domínguez e il capitano Andrea Poli.

In totale 15 giocatori e senza Mihajlovic in panchina che però oggi, 6 maggio, si è unito ai suoi per un allenamento individuale, in attesa che si possano riprendere gli sport di squadra. (Video Bologna Fc)