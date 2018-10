Atletica: vittoria Pontevecchio al Gp regionale di marcia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Sulle strade del centro storico di Reggio Emilia, nella giornata che assegnava i titoli italiani Assoluti dei 50 km di marcia e Allievi dei 10 km, buone prestazioni degli specialisti della Polisportiva Pontevecchio Bologna, che si sono messi in evidenza nella gara valida come Campionato di società per le categorie giovanili. Grazie al terzo posto di Daniele Colonnello (30'37”) e al quarto di Jacopo Varignana (31’42”) nella prova riservata agli Under16, la Pontevecchio Bologna Atletica si è aggiudicata la vittoria nel Grand Prix regionale di marcia, precedendo i romagnoli dell’Atletica Rimini Nord Santarcandelo e gli emiliani del CUS Parma. Nella medesima manifestazione, prova conclusiva del GP regionale di marcia, 23° posto di Eleonora Mamolini tra le Cadette.