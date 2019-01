Basket: Pontevecchio a segno nei tornei di inizio anno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Festeggia con due vittorie l’inizio del 2019 la Pontevecchio Bologna Basket, che con la formazione Esordienti dei coach Lepore e Fuzzi trionfa al Torneo dell’Epifania di Reggio Emilia, a pochi giorni di distanza dal successo dell’Under15 dei coach Baffetti e Zanardi al Trofeo M.I. Gordini di Bologna. Al Torneo dell’Epifania finale a senso unico contro i padroni di casa del Basket Jolly Reggio Emilia, con un’affermazione netta dei bolognesi sul punteggio di 57 – 28. Primo quarto senza scampo, con gli amaranto perfetti in difesa che non concedono neanche un punto agli avversari (17-0). Nella seconda frazione buoni canestri in velocità per la formazione di coach Lepore, che tiene a distanza i reggiani sul 35-7. Dopo la pausa, reazione d’orgoglio dei padroni di casa, che si avvicinano sul 37-18, ma un deciso contro break nel quarto tempo chiude la partita con un divario netto in favore della squadra Pontevecchio (57-28). A impreziosire la trasferta reggiana, infine, contribuisce anche il premio MVP assegnato al giocatore amaranto Pietro Poli. La formazione Pontevecchio vincitrice del Torneo dell’Epifania di Reggio Emilia: Stefano Angiolini, Federico Baroncini, Riccardo Bonavita, Simone Borghesani, Gian Lester Espiritu, Filippo Grifi, Caleb Idehen, Giorgio Molinari, Giacomo Loreti, Alberto Lusignani, Antonio Perini, Pietro Poli, Andrea Serri e Luca Zaccaria. Allenatore: Raffaele Lepore Assistente: Luca Fuzzi A sorridere nei primi giorni di gennaio era stata invece l’Under15 di coach Fabrizio Baffetti, trionfatrice del Trofeo M.I. Gordini. Al termine di una finale concitata contro i pari età di Imola, la formazione Pontevecchio riesce a imporsi per qualità e continuità garantendosi sino a 20 punti di vantaggio sugli avversari, per poi chiudere in rilassatezza con un tranquillizzante + 7. Nella finale per il terzo e quarto posto, vittoria di Argenta contro la Pontevecchio Under16. La formazione Pontevecchio vincitrice del torneo M.I. Gordini di Bologna: Luca Benincasa, Vittorio Cockram, Luca Giordano, Simone Loffredo, Andrea Nepoti, Marco Perini, Leonardo Pontini, Emiliano Premoli, Giorgio Presti, Matteo Stignani, Giulio Zanetti e Alessandro Ziruolo. Allenatore: Fabrizio Baffetti. Assistente: Luca Zanardi. Sul finire di dicembre, per i cestisti Pontevecchio si era concluso positivamente anche il 2018, grazie al successo degli Under13 Elite di coach Gatti al Torneo di Natale U13 di Anzola, con un percorso netto di sei vittorie contro squadre provenienti da tutta la regione, e grazie al secondo posto della formazione Under16 femminile di coach Bonfiglioli al Torneo della Rinascita di Finale Emilia.

