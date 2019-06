Basket, febbre da canestro: a San Lazzaro il '33 bk streetBall Tour'

Sbarca nel Parco della Resistenza a San Lazzaro di Savena, dal 14 al 16 giugno, la tappa di '33 bk streetBall Tour': il torneo di basket di cui è testimonial l'ex azzurro Gek Galanda, storico capitano della Nazionale italiana di pallacanestro, argento olimpico ad Atene 2004 e tre medaglie ai campionati europei: oro Francia '99, argento Spagna '97 e bronzo Svezia 2003. Un torneo che vedrà sfidarsi a colpi di canestro sia le categorie maschili, seniores, under 18, 16 e 14. che femminili, seniores e under 16, ospitando sia le finali regionali under 16 e under 18, maschili e femminili, della Fip - federazione pallacanestro.

Tre giorni di puro sport dove si alterneranno anche spettacoli come Dunk Italy di Polle Dance ed il Three Point Contest, oltre a dj set e live music, ed un'area food&beverage. L'evento è stato presentato in Sala Borsa a Bologna, alla presenza anche dei massimi dirigenti della Lega Basket. Le squadre che supereranno la tappa bolognese, avranno il pass per le finali in programma il 2 e 3 agosto a San Benedetto del Tronto.

"C'è una grande soddisfazione nel vedere la grande partecipazione a questo evento, e a quello che noi chiamiamo inizio - ha sottolinato Gek Galanda - Da anni organizziamo un tour per promuovere il 3x3, l'anno scorso siamo riusciti a far gicoare 2mila atleti, quest'anno abbiamo raddopiato, perchè abbiamo trovato la maniera di coinvolgere quante più realtà possibili. L'idea è quella di fare squadra insieme alla Federazione, con gli altri tornei e con le istituzioni, per supportare questo mobimento del 3x3. Ci giocavo già da ragazzino ma non era una realtà consolidata e conosciuta, oggi invece lo sta diventando. Sarà una festa del basket, perché vogliamo dare credibilità a questo movimento, per una disciplina che nel 2020 sarà inserita tra le specialità delle olimpiadi di Tokyo".

"Parto ringraziando tutti, per l'idea di cooinvolgere in questo evento il territorio di San Lazzaro - ha esordito il sindaco Isabella Conti -Abbiamo cercato come amministrazione, nel corso di questi anni, di dare dingità e decoro a tutti i parchi del territorio, luoghi dove poter creare un senso di comunità. E lo sport, e in particolare il basket che coinvogle tantissime persone e giovani, ha un valore profondamente identidario, aggregante. L'idea di lavorare in squadra, il senso di superare i limiti nel rispetto dell'avversario, il senso del sacrificio il valore della disciplina sono determinanti per la crescita dei ragazzi. Quando in un territorio che ha lavorato per essere pronto a ospitare eventi come questi,abbiamo ancor più la certezza che per arrivare a grandi risultati bisogna partire dal basso, e lavorare a testa bassa. Facciamo in modo che eventi come questi, che siamo onorati di ospitarem, creino sempre un ambiente favorevole per i nostri ragazzi, per la loro crescita e la loro formazione".

"Lo scopo è trasformare una attività ludica come questa del campetto in una disciplina sportiva - ha aggiunto Dino Meneghin - in uno sport in cui non si cerca il campione, ma in cui tutti vogliono divertirsi. E questa è una grande occasione".

La novità: l'app

Nel corso della conferenza stampa è stato presentata anche '3x3 Playgrounds by Citroen': una nuova applicazione dedicata a tutti gli appassionati di basket 3x3, i giocatori, i promoter e gli organizzatori di tornei in tutta Italia.

Un'app scaricabile gratuitamente sia sulla piattaforma Android che Ios: uno strumento che mette in contatto tutte le 'tribù' del basket italiano con l'intento di generare una vera community, per essere sempre aggiornati sui tornei, scambiando opinioni e pareri.