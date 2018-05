Basket city, cinque giocatori-simbolo della storia della Virtus

Basket city. Questo l'appellativo che, storicamente, si usa quando si parla di pallacanestro a Bologna. In origine erano ben sei le squadre di basket che giocavano sotto le due torri. Il derby per antonomasia però è sempre stato Virtus-Fortitudo, una sfida che per anni si è rinnovata, fino a toccare quota 105 gare disputate.

Nomi di peso sono i giocatori che parteciparono negli anni ai match tra Vu nere e la Effe, fino agli anni '90 ai vertici della pallacanestro italiana. Qui di seguito abbiamo raccolto quelli più importanti per la Virtus, i protagonisti di una squadra fondata nel 1929 che porta in dote 15 scudetti, otto coppe d'Italia, due Euroleghe, attualmente la seconda più titolata dopo Olimpia Milano.