Bologna-Atalanta, probabili formazioni: Donadoni schiera il tridente

Il Bologna affronta l'Atalanta nel match della 28^ giornata di Serie A. I rossoblul hanno vinto le ultime due gare casalinghe in campionato, non arrivano a tre successi di fila allo stadio Dall’Ara da settembre 2016. Dall'altra parte l'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite fuori casa non arriva a sette trasferte consecutive senza sconfitta in Serie A da gennaio del 1992.

Verdi torna in gruppo, ma si ferma Orsolini. Così Donadoni lo schiera nel tridente con Di Francesco e Destro. Dietro, spazio a De Maio ed Helander. A centrocampo Donsah va verso una maglia da titolare. Nell'Atalanta, in difesa torna Toloi dopo la squalifica, con lui Masiello e Caldara. Petagna ha recuperato, Cornelius scalpita, ma la coppia d'attacco dovrebbe essere Gomez e Ilicic. In mediana, De Roon e Freuler, con Cristante dietro le punte.

Il tabellino di Bologna-Atalanta

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Donsah, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Destro, Di Francesco.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic, Gomez.