Bologna-Atalanta: probabili formazioni, Orsolini ancora titolare

Il Bologna affronta l'Atalanta nel match dell'11^ giornata di Serie A. Al Dall'Ara si gioca alle 18. Pippo Inzaghi ha tre giocatori in dubbio per la sfida con la Dea: i due esterni Dijks e Mattiello e il brasiliano Danilo in difesa. La coppia centrale difensiva sarà composta da Gonzalez ed Helander. A centrocampo duellano per un posto Dzemaili e Svanberg, con il secondo favorito.

Il tridente offensivo dovrebbe essere composto nuovamente da Palacio, Santander e Orsolini. L'Atalanta invece ha out 3 giocatori: Masiello e Varnier in difesa e Tumminello davanti. Gollini non è detto che giochi, Gasp sembra anzi intenzionato a confermare Berisha tra i pali. Per il resto, la formazione potrebbe essere quella delle ultime due settimane, con l'attacco leggero Ilicic-Barrow, con il Papu pronto a tornare al gol.

Le probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Gonzalez, Helander, Mbaye; Poli, Pulgar, Svanberg; Palacio, Santander, Orsolini.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Paolomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic; Zapata, Gomez.