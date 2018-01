Bologna-Benevento 3-0 | Torna il sorriso al Dall'Ara

Il Bologna vince 3 a 0 contro il Benevento nel match della 21^ giornata di Serie A. La partita è tosta in avvio. Ci pensa Mattia Destro ad aprire le danze, mentre nella ripresa Sebastian De Maio sigilla i tre punti per i ragazzi di Roberto Donadoni. Nel finale gioia per Dzemaili. In casa mancava la vittoria da novembre.

Parte subito forte la squadra di casa. Al 2' sgroppata di Palacio sulla sinistra, cross a mezza aria sul quale interviene Verdi in tuffo, pronta risposta di Belec. Risponde lo sfortunato Benevento sfiorando la rete. Brignola la mette al centro e Guilherme di prima intenzione colpisce il palo pieno. La partita, merito degli ospiti, si gioca ad un buon ritmo.

Al 35' il Bologna passa. Punizione dalla lunga distanza per il Bologna con Verdi che va al cross dalla destra. Conclusione al volo di Destro che approfitta di un'uscita insicura di Belec per insaccare la sfera in porta. Gli emiliani insistono ma faticano a raddoppiare prima dell'intervallo.

Nella ripresa gli ospiti cercano il pari, mentre i padroni di casa giocano in contropiede. A scacciare via i fantasmi ci pensa, al 73', il gol di De Maio che segna con un destro al volo sugli sviluppi di una punizione calciata da Verdi.

Nel finale Dzemaili chiude i giochi. Ripartenza perfetta con Di Francesco e Verdi che serve lo svizzero bravo a battere Belec con un tiro dal limite dell'area. E' il decisivo gol del 3 a 0. E' il gol che sigilla tre punti d'oro per i padroni di casa che non vincevano tra le mura amiche da troppo tempo.

Il tabellino di Bologna-Benevento

Bologna (4-3-3): Mirante 6; Mbaye 5,5, De Maio 7, Maietta 6, Masina 6; Dzemaili 6,5, Poli 6 (78' Pulgar sv), Donsah 5,5; Verdi 7, Destro 7 (70' Di Francesco 6), Palacio 6. All.: Donadoni. A disp. Da Costa, Torosidis, González, Krafth, Helander, Crisetig, Di Francesco, Krejčí, Orji, Falletti, Nagy. All.: Donadoni

Benevento (3-4-3): Belec 5,5; Costa 6, Billong 5,5, Djimsiti 6; Venuti 5,5 (72' D' Alessandro 6), Memushaj 6, Viola 6,5, Lombardi 5,5 (59' Letizia 6); Guilherme 6,5, Coda 5,5, Brignola 6,5 (66' Djuricic 6). All.: De Zerbi. A disp. Brignoli, Gyamfi, Lazaar, Di Chiara, Cataldi, Sandro, Del Pinto. All.: De Zerbi

Marcatori: Destro (B), De Maio (B), Dzemaili (B)

Ammoniti: Poli (B), Venuti (Be), Dzemaili (B), Memushaj (Be), Mbaye (B)