Bologna-Benevento, probabili formazioni: Verdi c'è

Il Bologna ospita il Benevento nel match della 21^ giornata di Serie A. La squadra di casa è imbattuta da 10 partite di Serie A contro squadre neopromosse: nel parziale otto successi e due pareggi. In particolare i rossoblu hanno vinto le tre partite di questo campionato contro Benevento (1-0), SPAL (2-1) e Verona (3-2), tutte con un solo gol di scarto.

Verdi dopo aver respinto le ricche avances del Napoli giocherà dal 1' con Palacio e Destro in attacco. Il dubbio è il modulo. Nel Benevento dubbio Brignola-Guilherme. In mediana non c'è Cataldi, spazio a Viola e Memushaj. Davanti confermatissimo Coda, dietro Djimsiti o Billong dal 1', vista la nuova squalifica di Lucioni.

Probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Mirante; Mbaye, Gonzalez, Helander, Masina; Poli, Pulgar; Verdi, Palacio, Di Francesco; Destro. Allenatore: Donadoni

Benevento (4-3-3): Belec; Venuti, Djimsiti, Costa, Letizia; Del Pinto, Viola, Memushaj; Brignola, Coda, D’Alessandro. Allenatore: De Zerbi