Bologna-Benevento, le pagelle: Destro bomber. Bene Verdi

I voti

Bologna (4-3-3): Mirante 6; Mbaye 5,5, De Maio 7, Maietta 6, Masina 6; Dzemaili 6,5, Poli 6, Donsah 5,5; Verdi 7, Destro 7 (70' Di Francesco 6), Palacio 6. All.: Donadoni. A disp. Da Costa, Torosidis, González, Krafth, Helander, Crisetig, Pulgar, Di Francesco, Krejčí, Orji, Falletti, Nagy. All.: Donadoni

Benevento (3-4-3): Belec 5,5; Costa 6, Billong 5,5, Djimsiti 6; Venuti 5,5 (72' D' Alessandro 6), Memushaj 6, Viola 6,5, Lombardi 5,5 (59' Letizia 6); Guilherme 6,5, Coda 5,5, Brignola 6,5 (66' Djuricic 6). All.: De Zerbi. A disp. Brignoli, Gyamfi, Lazaar, Di Chiara, Cataldi, Sandro, Del Pinto. All.: De Zerbi

Migliori Today

Destro 7 - Da vero arraccante trova la rete che sblocca la partita del Dall'Ara. Puntuale.

De Maio 7 - Giova una partita attenta, lotta e nella ripresa ha il merito di chiedere i giochi con un bel gol.

Verdi 7 - Tutti gli occhi sono su di lui. Gioca con la fascia di capitano e, dopo pochi minuti, sfiora anche il gol. Due assist su punizione.

Dzemaili 5,5 - Lo svizzero ancora non è al meglio si vede ma è tornato e nel finale festeggio con un bel gol.

Peggiori Today

Mbaye 5,5 - Troppo pigro in difesa. Brignola, non certo Cristiano Ronaldo, quando lo punta lo mette in crisi.

Donsah 5,5 - Il ghanese dovrebbe dare lo slancio alle ripartenze emiliane ma è troppo timido.