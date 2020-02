Bologna-Brescia 2-1. le pagelle: Orsolini e Bani al top

Una vittoria all’ultimo quella del Bologna di oggi al dall’Ara che nuovamente si riempie del fragore dei tifosi rosso-blu che esultano per la vittoria della propria squadra. Orsolini e Bani hanno siglato la vittoria per i rosso-blu, facendo sfumare negli ultimi minuti di gioco qualsiasi speranza per il Brescia. Ottima la prestazione di Bani che nuovamente si dimostra un giocatore fondamentale per i rosso-blu ma lo stesso si può dire di Orsolini che segna alla fine del primo tempo portando la sua squadra al pareggio, dopo la prima metà del primo tempo che, grazie ad un rigore di Torregrossa, ha visto il Brescia andare in vantaggio.

Pagelle Bologna

Skorupsky, 6,5, Mbaye 6, Bani 7, Danilo 6,5, Denswil 6,5, Poli 6,5, Schouten 6,5, Soriano 6, Orsolini 7, Palacio 6,5, Sansone 6,5, Barrow 6,5, Skov Olsen 6, Santander 6

Pagelle Brescia

Joronen 6,5; Sabelli 5,5, Chancellor 5,5, Cistana 6, Mateju 5,5; Bisoli 6, Tonali 5,5, Dessena 6 (dal 16′ Martella 6); Romulo 6 (dal 27′ s.t. Ndoj 5,5); Ayè 5,5 (dal 32′ s.t. Donnarumma), Torregrossa 7.

I MIGLIORI

Migliori Today

Bani: 7: sigla la vittoria per i rosso-blu segnando a fine della partita. Nuovamente si dimostra un giocatore versatile, abile in difesa così come in attacco.

Orsolini: 7 Fa conquistare alla sua squadra il punto del pareggio a fine del primo tempo tempo. Ancora una volta si dimostra una sicurezza anche quando la squadra è in difficoltà.

Schouten: 6,5. Anche se non segna, la sua presenza in campo si vede in particolare a centro campo dove il Bologna sovrasta il Brescia.

Torregrossa 7 (Brescia). Segna su rigore portando la sua squadra in vantaggio nella prima metà del primo tempo.

Peggiori Today

Mbaye 6, Prestazione sufficiente ma forse non riesce ad essere incisivo nella difesa quanto vorrebbe

Mateju 5,5 (Brescia) gioco impreciso e Orsolini ci mette la sua mettendolo in difficoltà diverse volte.