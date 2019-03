Bologna-Cagliari 2-0 | Ruggito emiliano: tre punti d'oro per la salvezza

Il Bologna ha vinto 2 a 0 contro il Cagliari nel lunch-match della ventisettesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa partono forte con Dijks che sgroppa e centra per Santander ma il tiro del sudamerciano viene disinnescato da Cragno. Al 18', però, brutte notizie per Mihajlovic: problemi ad una spalla per il "Ropero". Al suo posto Orsolini.

Al 28' bella chance per i sardi con una buona iniziativa di Barella che impegna, due volte, Skorupski. Al 32' la prima svolta del match. Cross di Soriano, mano di Bradaric e calcio di rigore. Pulgar non sbaglia e fa 1 a 0. La rete accende il Dall'Ara. Al 39' Cagliari vicino al pari: cross dalla destra di Srna, alla ricerca di Pavoletti in area di rigore; alle spalle dell'attaccante arriva Joao Pedro, il cui colpo di testa si stampa sulla traversa.

Nella ripresa il Bologna, con Palacio e Dzemaili, sfiora per due volte il raddoppio. La gara è viva e le occasioni fioccano. Al 63' cross dalla destra di Srna e colpo di testa di Joao Pedro schiacciato a terra: Skorupski, con un riflesso incredibile, respinge il pallone sulla linea. Poco dopo Sansone e Orsolini vengono murati da un super Cragno.

Al 77' arriva il 2 a 0. Sansone fugge via sulla sinistra, salta con grande facilità Srna e mette un gran pallone sul primo palo: Soriano anticipa Pisacane e dall'interno dell'area di rigore fa 2-0. E' la rete che chiude la pratica. Tre punti d'oro in chiave salvezza per il Bologna.

Il tabellino di Bologna-Cagliari

Bologna (4-3-3): Skorupski 6,5; Mbaye 5,5, Danilo 6, Lyanco 6, Dijks 6,5; Dzemaili 6,5, Pulgar 6,5, Soriano 7; Sansone 6,5 (81' Svamberg sv), Santander 6 (20' Orsolini 6), Palacio 6,5 (83' Falcinelli sv). Allenatore: Mihajlovic

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 7,5; Srna 5,5, Pisacane 5, Ceppitelli 5, Pellegrini 6; Padoin 5,5 (46' Despodov 6), Bradaric 5,5 (72' Thereau 6), Ionita 5,5; Barella 6; Joao Pedro 6,5 (82' Birsa sv), Pavoletti 6. Allenatore: Maran

Marcatori: Pulgar (B), Soriano (B)

Ammoniti: Bradaric (C), Barella (C), Dzemaili (B), Srna (C)



Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!