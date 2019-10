Bologna-Cagliari. Possibili Formazioni. De Leo: «Animati dal nostro coraggio e dalla nostra leggerezza»

Conclusa con una vittoria la partita contro la Sampdoria, per i ragazzi di Mihajlovic si avvicina subito un’altra sfida. Domani alle 21 i rosso blu dovranno vedersela in trasferta contro il Cagliari alla Sardegna Arena. Al momento sardi sono avanti di 3 punti rispetto ai petroniani (15 contro 12 punti) ma il risultato è più che mai incerto e rappresenta un’opportunità per i rosso blu per scalare la classifica. A complicare le cose per i bolognesi però, l’assenza per infortunio di diversi giocatori. «Non riusciremo- ha detto in conferenza stampa il collaboratore tecnico del Bologna Emilio De Leo- a recuperare nessuno dei giocatori, per questo andremo con gli stessi uomini della partita scorsa». Fuori quindi Dijks, Medel e Tomyasu, in difesa quindi ci dovrebbero essere Bani con Danilo e Mbaye e Krejci come terzini. Al centro forse Svanberg e Poli mentre in attacco Orsolini, Soriano, Sansone e Santander. «Non ci sono problemi nell’alternanza dei giocatori -ha continuato De Leo-, sono tutti a disposizione. Il Cagliari è una realtà importante, che sta dando prova di una certa continuità dei risultati. Cercheremo di coprire bene e di giocare in profondità animati dal nostro coraggio e dalla nostra leggerezza». Presente in conferenza stampa anche l’attaccante Riccardo Orsolini che ha commentato dicendo che «non si può pretendere di giocare sempre, il posto da titolare te lo devi guadagnare. Scenderò in campo per ripagare la fiducia che mi è stata data. Voglio dare il mio contributo, cercando di essere il più imprevedibile possibile». De Leo ha aggiunto che Riccardo «deve migliorare la sua capacità di scelta, quando cercare il dribbling e quando il gioco semplice».

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Santander. All. Mihajlovic