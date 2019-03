Bologna-Cagliari: le formazioni, dubbio modulo per Mihajlovic

Il Bologna si gioca tanto nello scontro salvezza contro il Cagliari. Mihajlovic pensa ad un cambio di modulo: si va verso il 4-3-3, anche se un rombo a centrocampo stuzzica e non poco l'allenatore rossoblù. In mezzo al campo sembrano certi di una maglia da titolare Poli, Pulgar e Soriano. In attacco, invece, diversi ballottaggi.

Sansone, Palacio e Santander sono i favoriti. Nel Cagliari non ci saranno Cigarini, Faragò, Klavan e Cerri, oltre al lungodegente Castro, mentre Romagna e Birsa dovrebbero rientrare fra i convocati.

In regia dovrebbe rivedersi dal 1' il croato Bradaric, con Padoin e Ionita ai suoi lati. Barella agirà ancora una volta da trequartista dietro le due punte Joao Pedro e Pavoletti. La coppia centrale sarà composta ancora una volta da Ceppitelli e Pisacane.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Helander, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Palacio, Santander, Soriano. A disposizione: Da Costa, Santurro, Gonzalez, Mattiello, Lyanco, Calabresi, Donsah, Dzemaili, Svanberg, Orsolini, Edera, Falcinelli, Destro.Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Romagna, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Bradaric, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti. A disposizione: Rafael, Aresti, Pisacane, Cacciatore, Lykogiannis, Leverbe, Lella, Padoin, Verde, Oliva, Birsa, Despodov, Thereau. Allenatore: Rolando Maran.