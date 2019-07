Bologna Fc, ecco il calendario delle prime partite 2019/2020

Sono usciti i sorteggi delle partite per il nuovo campionato 2019/2020 della serie A. Al Bologna l'esordio, previsto per il 25 agosto 2019, toccherà il match contro l'Hellas Verona, in trasferta. Segue Bologna-Spal in casa, poi a Brescia. Nella quarta giornata la prima sfida con una delle squadre più grandi, la Roma, per poi seguire in trasferta con il Genoa.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!