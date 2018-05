Bologna-Chievo 1-2 | Rossoblu senza difesa: altro ko nell'ultima in casa

Il Bologna perde 2 a 1 contro il Chievo nel match della 37^ giornata di Serie A. I padroni di casa partono bene e passano con Simone Verdi da calcio di rigore. L'ex Emanuaele Giaccherini pareggia con un gol fantastico mentre Roberto Inglese realizza la rete vittoria per i clivensi.

Donadoni, che ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite, scegli Destro che ha vinto il ballottaggio con Di Francesco e sarà titolare nel tridente con Palacio e Verdi. In campo dall'inizio anche Mbaye e De Maio, preferiti a Torosidis e Romagnoli. Donsah recupera, ma si accomoda in panchina, mentre si rivede Dzemaili. Al 3' tiro di Gobbi sugli sviluppi del calcio d'angolo, palla alta. Al 10' chance per Verdi. Masina raccoglie un lancio sulla sinistra e di prima intenzione serve l'attaccante in area, chiuso al momento del tiro.

Al 12' tiro a botta sicura di Masina sugli sviluppi del corner, tocco con un braccio di Hetemaj, l'arbitro non ha dubbi. Dal dischetto Verdi fa 1 a 0. Al 16' colpo di testa da buona posizione di Dainelli, palla tra le braccia di Mirante. Poco dopo De Maio va a raccogliere la sciabolata di Verdi sul secondo palo, la palla termina di poco a lato. Al 27' Chievo vicino al pari. Colpo di testa preciso sugli sviluppi di un corner, si oppone Mirante.

Ad inizio ripresa il Chievo pareggia. Assist di Castro e magia di Giaccherini che al volo batte l'incolpevole Mirante. Al 50' spazio ad Avenatti. Al 61' lancio di Gobbi, Inglese arpiona la sfera e di mestiere fa secco Mirante. Che dormita della difesa del Bologna. E' 2 a 1 Chievo. Dopo il vantaggio i clivensi abbassano il ritmo e le emozioni latitano.

Il tabellino di Bologna-Chievo

Bologna (4-3-3): Mirante 6,5; Mbaye 5,5, De Maio 5,5, Helander 5, Masina 6,5; Dzemaili 5,5 (63' Falletti 6), Pulgar 6,5, Poli 6; Verdi 7, Destro 5,5 (50' Avenatti 6), Palacio 5,5 (75' Donsah sv). All.: Donadoni. A disp. Da Costa, Torosidis, Krafth, Keita, Romagnoli, Di Francesco.

Chievo (4-3-3): Sorrentino 6; Depaoli 6, Tomovic 6, Dainelli 6, Gobbi 5,5; Castro 6,5, Rigoni 6, Hetemaj 5; Birsa 6, Inglese 7, Giaccherini 7 (69' Bastien 6). All.: D'Anna. A disp. Seculin, Tomovic, Cesar, Jaroszyński, Pucciarelli, Pellissier, Meggiorini.

Marcatori: Verdi (B), Giaccherini (C)

Ammoniti: Hetemaj (C), Dainelli (C), Helander (B)