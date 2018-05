Bologna-Chievo, probabili formazioni: Destro torna titolare

Il Bologna contro il Chievo nel match 37^ giornata di Serie A. Donadoni dovrebbe tornare al 4-3-3, con Destro al centro dell'attacco. Ballottaggi Mbaye-Krafth e Masina-Keita sulle fasce. Ancora ai box Pulgar al pari di Orsolini e Gonzalez, a centrocampo ci sarà Crisetig e tornerà Dzemaili dal 1'. Helander è recuperato e dovrebbe affiancare De Maio al centro della difesa.

La squadra di D'Anna, invece, è ancora in lotta per la salvezza. Il tecnico punta sul tridente Giaccherini esterno d'attacco a sinistra, Inglese centrale e Birsa, esterno a destra. Rigoni in regia. Dubbio Cacciatore, vittima di qualche acciacco muscolare: in caso di forfait è pronto Depaoli.

Le probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli, Crisetig, Dzemaili; Verdi, Destro, Palacio.

Chievo (4-3-3): Sorrentino; Depaoli, Dainelli, Tomovic, Gobbi; Castro, N. Rigoni, Hetemaj; Birsa, Inglese, Giaccherini.