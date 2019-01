Bologna Fc, parla il presidente: "Abbiamo fatto pietà", rebus per nuovo allenatore

Il day-after del tracollo Rossoblu si è aperto. In giornata è previsto l'annuncio del presidente Joey Saputo sul destino della squadra che ieri al Dall'Ara ha vissuto una delle più nere giornate dal ritorno in serie A, nel 2015.

"Abbiamo fatto pietà, chiedo scusa" sono state le parole di esordio del chairman della società, che ieri ci ha anche messo la faccia affrontando i tifosi imbufaliti che si erano radunati a partita ancora in corso fuori dell'ingresso del Dall'Ara riservato alla dirigenza.

In conferenza stampa Saputo ha avuto parole dura anche per i giocatori, attribuendo loro il fallimento di una giornata che invece doveva segnare il colpo di reni decisivo per la salvezza. Non sono arrivate invece le parole definitive sul destino di Filippo Inzaghi, comunque a un passo dall'esonero. "Non prendo decisioni a testa calda, se ho qualcosa da dire la dico lunedì" ha scandito Saputo incalzato in sala stampa dai giornalisti.

Intanto si fanno comunque i primi nomi per il dopo-Inzaghi: nelle ultime ore si starebbe sondando la disponibilità di Sinisa Mihajlovic, 50 anni a febbraio, già passato nella panchina Rosoblu nel 2009 per qualche giornata. Possibilità ci sono anche per il ritorno di Roberto Donadoni, liquidato in estate per far posto proprio a Inzaghi ma ancora a libro paga della società. Ulteriori novità sono previste nelle prossime ore, ma certo il Bologna ha bisogno di una immediata sterzata per riuscire almeno ad avvicinarsi, a questo punto, alla zona salvezza, in attesa del rinnovamento societario annunciato per giugno da Saputo.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!