Bologna Fc, squadra di nuovo in campo: allenamenti ritiro e amichevoli

Ricominciano gli allenamenti e le attività del Bologna Fc. Mihajlovic e una ventina di giocatori in rosa inizieranno la fase preparatoria della nuova stagione 2019/2020 a partire da oggi mercoled' 4 luglio. Per gli altri, tra conferme di mercato e riposo per impegni dlle nazionali in giugno, non se ne parlerà ancora per un po'. La squadra andrà in ritiro come di consueto a Castelrotto dall'11 al 20 luglio, durante il quale giocherà due amichevoli con due squadre locali. Dal 25 luglio al 3 agosto invece la carovana Rossoblu si sposterà in Austria.

Miha vuole quest'anno non solo rimanere nella 'parte sinistra' della classifica, ma anche raggiungere la zona Europa, e per questo ha voluto garanzie da Saputo per la sua permanenza in panchina. Nuovo direttore tecnico Walter Sabatini, che si dividerà nella sua gestione anche con gli Impact Montreal, altra squadra del chairman. La formazione di partenza anche quest'anno sarà 4-2-3-1.

Sul piatto a luglio ci sono ancora diversi giocatori: Nagy, Donsah, Krejci, Falcinelli e Paz. In difesa c'è l'accordo da sei milioni con il Bruges per il difensore 26enne Stefano Denswil. Contatti buoni anche con un altro centrale, il giapponese Tomyasu.

