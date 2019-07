Bologna Fc, parte la campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020

Da mercoledì 3 luglio 2019 parte la campagna abbonamenti del Bologna Fc 1909 per la stagione 2019-20. I prezzi degli abbonamenti sono rimasti invariati rispetto alla stagione scorsa. FIno al 16 luglio precedenza verrà data a chi già ha sottoscritto l'abbonamento e ha quindi diritto di prelazione sui posti disponibili. Dal primo agosto fino a esaurimento andranno gli abbonamenti ai posti rimanenti.Qui di seguito tutte le info utili.

Campagna abbonamenti Bfc: quanto costa

Rinnovo abbonamenti in Prelazione (03/07 – 28/07) Settore Intero Under 18 Over 60 Donne Poltrona Gold 1.250 625 1.000 1.125 Tribuna Coperta 750 375 600 675 Kid’s Stand (**) 275 275 275 275 Distinti 380 190 305 340 Curva G. Bulgarelli 190 95 150 170

Nuovi abbonamenti (dal 15/07 al 28/07 sui posti non riservati alle prelazioni, dal 01/08 sui posti disponibili) Intero Under 18 (*) Over 60 (@) Donne Poltrona Gold 1400 700 1120 1260 Tribuna coperta 890 445 710 800 Kid's stand 300 300 300 300 Distinti 440 220 350 400 Curva Bulgarelli 220 110 175 200

(*) (@) La data di riferimento è quella di sottoscrizione dell’abbonamento

(**) acquistando contemporaneamente almeno un adulto e un minore legati da vincolo di parentela fino al 3° grado

Abbonamenti diversamente abili

Settore Prezzo (@@) Tribuna coperta 35 Distinti 25 Curva Bulgarelli 15

(@@) riservato a diversamente abili con invalidità >= 75%, sottoscrivibile unicamente presso le casse della mixed zone allo stadio Dall’Ara oppure attraverso il centro servizi BFC (051-6111177 centroservizi@bolognafc.it) presentando la relativa attestazione USL.

Le commissioni con pagamento elettronico e/o la prevendita (ove previste) sono escluse.

NB: come previsto dalle intese tra FIGC e BFC, i possessori di miniabbonamenti alle 3 gare dell’Europeo Under21 disputate a Bologna che hanno effettivamente utilizzato i titoli tutte e tre le volte potranno godere di uno sconto di 13 euro (abbonamenti interi) o 8 euro (abbonamenti ridotti). La promo è valida UNICAMENTE per le sottoscrizioni alla stagione 19/20 effettuate attraverso il CALLCENTER BFC.

Campagna abbonamenti Bfc: dove acquistarli

Via web al seguente link (con commissioni) http://bolognafc.vivaticket.it/

Stadio Dall’Ara, pagamento contanti, POS, carta di credito (con prevendita fissa 5€ ad abbonamento), c/o Box Accrediti via dello Sport, lun-ven, ore 10-19.30, sab 9-14; (bar Camst e Store Rossoblù aperti).

Callcenter BFC, lun-ven ore 9-19 , sab ore 10-14; tel. 051.61.11.177 oppure centroservizi@bolognafc.it; pagamento con carta di credito (senza commissioni).

Punti vendita Vivaticket abilitati in tutta Italia (clicca qui per l’elenco, gli orari e i riferimenti); accettano pagamenti con carta di credito o, nei punti selezionati (vedi l’elenco al link precedente) POS (entrambi con commissioni)

Punti speciali

Dal Divinos, via A.Costa 204, Bologna (luglio e agosto, lun-sab 6-20, domenica 7-13)

Luca Elettronica, via Emilia Levante 80/b, Bologna (luglio e agosto 8.30-13 e 15-19, chiuso il sabato pomeriggio e tutto il giorno dal 13 al 18 agosto)

Campagna abbonamenti Bfc: documenti necessari

Anche quest’anno sarà obbligatoria la fidelity card per tutti. Gli abbonamenti non possono essere intestati a persone giuridiche (aziende, enti, associazioni): tutti i titoli vanno associati ad una persona fisica intestataria della fidelity card.

Per sottoscrivere un abbonamento è necessario presentare per ciascun intestatario:

– fidelity card (anche in copia)

– documento di identità (anche in copia)

– per usufruire dello sconto prelazione, segnaposto (anche in copia)

– per usufruire della riduzione famiglia, autocertificazione del grado di parentela

– modello unico abbonati firmato nell’ultimo foglio (il modello può essere scaricato qui e stampato) (in originale)

Gli abbonamenti potranno essere ceduti solo ad altri possessori di fidelity card, e sempre nel rispetto dei vincoli sulle riduzioni (un abbonamento intero può essere ceduto a chiunque –purchè possessore di fidelity card-, un ridotto può essere ceduto solo ad avente diritto alla stessa riduzione) ed eventuali limiti imposti dall’Osservatorio.

E’ infine possibile sottoscrivere per altre persone (fino ad un massimo di 4 abbonamenti per ciascuna persona presente fisicamente nel punto vendita) presentando, per ciascun intestatario, oltre a tutto quanto sopra esposto anche una delega.