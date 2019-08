Bologna Fc, vittoria in amichevole contro Augsburg

Il Bologna vince ancora nella terza amichevole del precampionato. Con una partita giocata fino all'ultimo i rossoblu di Mihajlovic battono per 2-3 l'Augsburg. In avvio di partita è subito Destro a segnare il cartellino delle reti, un goal vanificato dalla trasformazione di Gregoritsch , su rigore per un fallo di mano di Danilo. Segue una fase divertente ma a tratti tesa. Tocca aspettare fino al quinto della ripresa per un altro goal, che porta la squadra di casa sul 2-1.

I due goal della rimonta arrivano tutti negli ultimi venti minuti di gioco, dopo una serie di cambi che hanno messo in campo Palacio da Costa Svamberg e Mbaye. A segnare per primo è proprio Svambers con una ottima girata. Infine, a cinque minuti dalla fine, ci pensa 'El ropero' Santander a incornare un cross in rete, anticipando il difensore austriaco.

AUGSBURG: Luthe, Pedersen, Suchy (81’ Khedira), Niederlechner (81’ Schieber), Baier (68’ Russo), Gregoritsch, Richter (62’ Jensen), Gruezo, Hahn, Teigl, Rieder (76’ Danso). All.: Schmidt.

BOLOGNA: Skorupski (57’ Da Costa); Tomiyasu (57’ Mbaye), Denswil (81’ Corbo), Danilo (72’ Bani), Dijks (72’ Donsah); Poli (57’ Svanberg), Kingsley (69’ Krejci), Soriano (81’ Nagy); Orsolini (52’ Skov Olsen), Destro (57’ Palacio), Sansone (68’ Santander). All.: Mihajlovic.

ARBITRO: Schultes.

MARCATORI: 6’ Destro (B), 25’ rig. Gregoritsch (A), 49’ Richter (A), 73’ Svanberg (B), 84’ Santander (B)

AMMONITI: Orsolini (B), Rieder (A), Hahn (A), Svanberg (B)