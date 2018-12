Crisi Bologna Fc: innesti dal calciomercato, in arrivo Sansone e Soriano

Circa 16 milioni. E' la cifra che il Bologna Fc dovrebbe sborsare per aver in campo Nicola Sansone e Roberto Soriano, entrambi attualmente di proprietà del Villareal. Secondo indiscrezioni di stampa ci sarebbero solamente alcuni dettagli da limare, ma il più è fatto.

Per l'ufficialità dei due giocatori, con tutti e due 27 primavere alle spalle, sotto le Torri bisognerà aspettare ufficialmente almeno l'avvio della finestra invernale del calciomercato, in programma per il 3 gennaio. La campagna acquisti della società Rossoblu è indirizzata anche ad altri rinforzi per difesa e centrocampo, nel tentativo di risollevarsi dopo la pessima performance nel girone di andata che vede la squadra rossoblu affondare al terzultimo posto.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!