Bologna Fc, oggi la gara con lo Shalke: attesa per il calendario serie A

Attesa per il secondo test del Bologna, dopo la sconfitta con il Colonia della scorsa settimana. Alle 18, allo Stadio Sportplatz Langau di Kitzbuhel, il Bologna di Mihajlovic affronta in amichevole lo Schalke 04, formazione di Bundesliga eliminata lo scorso anno agli Ottavi in Champions League.

Un'ora dopo, alle 19, negli studi Sky verranno effettuati i sorteggi per la stagione 2019/2020 del camponato di serie A. I particolari noti sono l'inizio al 24-25 agosto, e la fine, il 24 maggio 2020. Da giocare le partite in 36 turni. Sul fronte degli abbonamenti, al società ha comunicato di avere superato nella fase di prelazione i 14mila rinnovi. Da inizio agosto saranno disponibili i restanti posti.